С 23 декабря заявления о признании должников банкротами в отношении физических лиц, зарегистрированных в СФО, направляет Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области (Долговой центр). Как отметили в Федеральной налоговой службе, Долговой центр будет представлять интересы бюджета в части заявления в арбитражные суды требований о включении задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам в реестры требований кредиторов в процедурах банкротства всех категорий должников Сибирского федерального округа.

Что касается инициирования банкротства в отношении всех юридических лиц в СФО, то этим Долговой центр занимается с 1 июля этого года. За это время направлено свыше 650 соответствующих заявлений на общую сумму более 24,7 млрд рублей.