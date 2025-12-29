В 2025 году в Кузбассе были введены меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«В 2025 году мы вышли на новый уровень поддержки предпринимательства. Госфонд помог привлечь на развитие бизнеса 1,8 млрд рублей — это на 300 млн больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяем инновациям — поддерживаем технологические стартапы и креативные индустрии, а также запустили специальную программу для участников СВО и их семей. Благодаря государственной поддержке представители бизнеса могут воплощать самые смелые инициативы», — отметил губернатор Илья Середюк.

Госфонд поддержки предпринимательства Кузбасса выдал льготные займы 230 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более 545,2 млн рублей, а также четыре инвестиционных займа на сумму 39 млн рублей. Дополнительно 50 МСП получили гарантийную поддержку на 433,3 млн рублей, что позволило им привлечь более 1,3 млрд рублей кредитных средств для развития бизнеса.

В 2025 году Фонд существенно расширил перечень приоритетных направлений поддержки. Особое внимание было уделено развитию малых технологических компаний как ключевых игроков в сфере инноваций, а также представителей креативных индустрий, которые формируют новые рабочие места и рынки.

Для участников СВО и членов их семей была разработана и запущена специальная программа «СВОй бизнес», направленная на поддержку их предпринимательской деятельности. В рамках этой программы действующим предпринимателям предоставляется льготный заем до 5 млн рублей, а начинающим (с регистрацией менее года) — до 500 тысяч рублей. Процентная ставка по займам составляет от 5 до 13% годовых, при этом обязательным условием является регистрация и ведение бизнеса на территории Кузбасса.