Игру в Санкт-Петербурге против «Зенита», начинавшего встречу неосновным составом, «Кузбасс» начал бодро. К середине первого сета гости вели со счетом 10:7. Однако наставник питерцев Владимир Алекно начал выпускать на площадку своих лидеров, а у команды Сергея Троцкого не нашлось контраргументов против активизировавшегося в атаке соперника. Стартовая партия осталась за хозяевами – 25:22. Дальше игра у «Кузбасса» пошла по нисходящей траектории. Во втором сете кемеровчане уступили «Зениту» со счетом 20:25, а на третью партию у гостей, чья подготовка к игре из-за болезней была скомканной, сил не осталось – 14:25 в пользу «сине-бело-голубых». «Кузбасс» завершает календарный год поражением на выезде (0:3).

«Начали первую партию мы хорошо. Может, Питер не сразу включился. Наверно, мы даже две партии смотрелись достойно. А в третьей партии нам сил не хватило. Последнюю неделю мы толком не тренировались, у нас был ряд болезней. Тренироваться в 5-6 человек трудно, поскольку тренировочного процесса как такового нет. Мы что могли, то делали. На это и наиграли. Надеюсь, что все наши неудачи останутся в этом году и оптимизма станет больше в 2026-м», – сказал после матча капитан «Кузбасса» Игорь Коваликов.

Первым соперником кемеровчан в 2026 году станет новосибирский «Локомотив», к «железнодорожникам» «Кузбасс» отправится в гости 5 января.