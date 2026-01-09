В Рождество, 7 января, в Кузбассе на свет появился 41 ребенок. Среди новорожденных 21 мальчик и 20 девочек. Лидерами по числу рождений стали областной центр Кемерово, где родились 24 младенца (13 мальчиков и 11 девочек), и Новокузнецк с 13 малышами (6 мальчиков и 7 девочек). В Прокопьевске и Киселевске зарегистрировали по одному мальчику, а в Междуреченске — двух девочек.

Особенным это день стал для многодетной семьи Яцковых из города Белово. В перинатальном центре Кемеровской областной больницы имени С.В. Беляева Лидия Яцкова подарила жизнь своей пятой дочери — долгожданной Веронике. Состояние роженицы и новорожденной удовлетворительное, в ближайшее время их выпишут домой.

«Для нас это невероятный, светлый подарок — рождение дочки в праздник! Я даже представить не могла такого счастья!» — рассказала счастливая мама Лидия.

Все малыши, родившиеся 7 января, стали участниками традиционной акции «Родился ребенок», которая проводится шесть раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день, День защиты детей и День России, и получат подарочные наборы и серебряный медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Фото: Пресс-служба АПК