Обладателями национального знака качества «Сделано в России» стали два предприятия. Продукция фермерского хозяйства из Тисульского округа, занимающегося переработкой зерна, пользуется спросом не только в Кузбассе, но и в других регионах. В 2025 году в строй ввели новые мукомольный и очистительно-сушильный комплексы. На сегодняшний день хозяйство способно выпускать 1,8 тысяч тонн муки в год.

Также национального знака удостоена новокузнецкая компания, которая уже более 20 лет выпускает фильтрующие элементы для горнодобывающей, грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и спецтехники. Предприятие отметили в категории «Надежность».

«Получение знака «Сделано в России» подтверждает соответствие продукции компаний строгим национальным стандартам качества и открывает дополнительные возможности для развития экспортного потенциала Кузбасса», – подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

Сертификация проводится по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемых по инициативе президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК