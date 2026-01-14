После ЧП в Новокузнецкой городской клинической больнице №1, где погибли девять младенцев, жительница Новокузнецка поделилась своей положительной историей о внимательном и заботливом отношении персонала роддома №1.

Алина Съедина поступала в роддом с двойней в 2025 году. Она вспоминает, что впервые у нее возникло подозрение на подтеки. Когда она приехала, от санпропускника до анализов и всех тестов отношение было отличным. Ее успокоили, говорили, что все хорошо, подтеканий нет, беременность протекает отлично.

Ей назначили плановое кесарево сечение на 29 июля, но поехали рожать 27-го, «так как девчонки распорядились сами», вспоминает Алина. Ее привез муж. Встретили их очень хорошо. Весь медперсонал был очень добрым. Алина отметила, что операция прошла успешно, и ей было весело. Медсестры проявляли искренний интерес и спрашивали, чем могут помочь.

«Меня успокаивали, так как у нас была надежда, что у нас одна девочка, второй мальчик. Мы еще похохотали над этим, что две девочки. Сказали, ждем вас за мальчиком. Врачи все просто изумительные», — рассказала Алина Съедина.