После ЧП в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, где погибли девять младенцев, многодетная мать Юлия Ребенкова рассказала о своем успешном опыте в роддоме. Она трудится воспитателем в детском саду №120.

Женщина рассказала, что у нее четверо детей — четыре девочки. Роды прошли благополучно, все складывалось хорошо. Отношение персонала было прекрасным, выписка прошла в срок. Ей помогли, подсказали, были проблемы с кормлением, но ей оказали необходимую помощь.

Юлия Ребенкова также отметила, что в роддоме можно было связаться с медперсоналом по сотовой связи и задать вопросы. Это позволяло не ждать, пока врач сам придет.