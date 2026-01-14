Всего в финал Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» пробились 72 студента, обучающихся в вузах Кузбасса. Больше всего финалистов из нашего региона представляют КемГУ (33 человека). Участники олимпиады могли выбрать неограниченное количество дисциплин. Кузбасские студенты отдали предпочтение геологии, психологии и биотехнологии.

Всего в финал олимпиады, который начнется в феврале, прошли почти 30 тысяч студентов со всей страны. Дипломантам предоставят льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. Призеров ждут денежные премии до 300 тысяч рублей. Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК