Илье Середюку доложили о подготовке к предстоящему паводку и профилактической работе в местах возможного подтопления. В областной столице чистят русла рек и укрепляют их берега. Также активно избавляются от снега на городских улицах, на сегодняшний день за пределы Кемерова вывезли свыше 1,6 млн кубометров. На Томи около Кузнецкого моста традиционно будут взрывать лед. А с 1 апреля запустят онлайн-наблюдение за уровнем воды в самой крупной реке Кузбасса. Осмотревший спецтехнику губернатор отметил, что в этом году регион ожидает серьезный возов в связи с богатой на осадки зимой. Нынче запасы воды в снегу больше обычного на 60%.

«Все профильные ведомства – МЧС, муниципальные службы, коммунальщики – уже приведены в режим повышенной готовности. Важно сработать на опережение, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей, минимизировать возможный ущерб», – сказал Илья Середюк.

В Кемерове в зоне возможного подтопления находятся 95 домом с 239 жителями. В экстренном случае готовы выдвинуться на выручку 113 специалистов, 22 единиц автомобильной и инженерной техники, семь плавсредств. При необходимости спасатели готовы развернуть эвакуационные пункты.

Фото: пресс-слуба АПК