В 2026 году на модернизацию учреждений культуры в Кузбассе будет выделено 230 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.

Поддержку получат 37 учреждений в 19 муниципалитетах области. Модернизация затронет детские школы искусств, музеи, библиотеки, дома культуры и театры.

«Оснастим новым оборудованием 34 учреждения культуры, еще три — капитально отремонтируем. Это инвестиции в качественный досуг, творческое развитие жителей в каждом уголке региона», — сказал губернатор Илья Середюк.

На эти средства также будет закуплена новая техника, инструменты и оборудование.

Средства поступят в регион по нацпроекту «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.