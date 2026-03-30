С начала года проходчики и добычники шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» показали высокие производственные результаты: они добыли 1 миллион тонн угля и подготовили 2 километра подземных горных выработок. Эти показатели входят в число лучших по Компании.

Первыми в СУЭК-Кузбасс совместными усилиями двухкилометровый рубеж по проведению горных выработок преодолели бригады под руководством Сергея Безуглова и Алексея Саенко. По состоянию на 25 марта коллектив Сергея Безуглова подготовил 1286 метров, а бригада Алексея Саенко — 1156 метров на пласте Поленовском. Горняки работают с опережением графика, фактический результат превышает плановые задания на 364 и 216 метров соответственно.

Бригада Сергея Безуглова удерживает лидерство среди проходческих бригад Компании. В этом году они уже 12 раз становились победителями производственных соревнований. Бригада Алексея Саенко удерживает второе место по темпам работ и имеет в своем активе 8 таких побед.

Миллион тонн угля с начала года — результат слаженной работы трех очистных бригад под руководством Кирилла Куксова, Сергея Подчалина и Дмитрия Машьянова. Добыча ведется в трех лавах на пластах Поленовский и Болдыревский. Мощность пластов составляет от 1,8 до 2,1 метра, а промышленные запасы предприятия оцениваются в 250 млн тонн. Бригады неоднократно показывали хорошие результаты и на производственных соревнованиях. Трудовой коллектив Сергея Подчалина на заседании клуба «Добычник» в декабре 2025 года вошел в тройку лучших передовых бригад шахт, став бронзовым призером.

«Эти достижения подчеркивают высокий профессионализм наших работников. Преодоление двухкилометрового рубежа и значительный объем выработки говорят о грамотной организации труда, использовании современного оборудования и неукоснительном соблюдении техники безопасности. Уверен, что эти успехи станут залогом новых трудовых побед и положительно скажутся на производственных показателях как предприятия, так и Компании в целом», – отметил директор шахты Александр Агафоников.

Шахта имени С.М. Кирова — старейшее предприятие в составе АО «СУЭК-Кузбасс», которое в прошлом году отметило 90-летие. За эти годы шахта прошла путь от стахановского движения до современных рекордов, оставаясь одним из флагманов угольной промышленности.