«По проекту формирования комфортной городской среды в Кузбассе уже привели в порядок свыше 600 общественных объектов. Напомню, глава государства поддержал кузбасскую инициативу по продлению проекта, чтобы жители и дальше могли сами определять, какие элементы городской среды требуется благоустроить в первую очередь. Сделать свой выбор можно до 12 июня, 86 объектов, которые наберут максимум голосов, приведем в порядок в 2027 году», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Кузбассе продолжается голосование за проекты благоустройства. Жителям региона предложено выбрать 149 мест в 24 районах области.Принять участие в голосовании могут все граждане России старше 14 лет. Для этого необходимо посетить сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, пройти авторизацию через портал «Госуслуги» и сделать свой выбор. Также можно обратиться за помощью к волонтерам, работающим в общественных местах в период голосования. Работы по благоустройству будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».