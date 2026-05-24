Сегодня в России отмечают День славянской письменность. В Кузбассе в честь этой памятной даты ежегодно проводят всероссийский фестиваль звонарного искусства «Звоны над Томью», нынче он проходит в 18-й раз. В нем участвуют ученики иеромонаха Софрония, настоятеля храма Святой Троицы в деревне Старочервово, основателя и руководителя курса православных звонарей, где обучаются в том числе и дети с 6-7 лет. Священнослужитель попутно обучает своих подопечных литургике, истории и устройству колоколов.

«Отец Софроний убежден: священнику важно быть рядом с людьми, в том числе в самые трудные моменты их жизни. Поэтому он координирует сбор гуманитарных грузов для бойцов и жителей Донбасса, и регулярно сам ездит в зону СВО. Совершает таинства исповеди, причастия и крещения в госпиталях. Да и просто говорит с людьми, которые пережили суровые испытания и нуждаются в том, чтобы открыть сердце», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Иеромонах Софроний не смог присутствовать на фестивале «Звоны над Томью» по уважительной причине – сейчас он находится в пастырской командировке на Донбассе.

Фото: Илья Середюк/Telegram