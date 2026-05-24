Накануне Дня славянской письменности и культуры, 22 мая, в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Фёедорова состоялась просветительская лекция «Славянская письменность: истоки, значение и традиции» в рамках регионального выставочного проекта библиотек Кузбасса «Россия – великая судьба. Страны. Народы. Культура», посвященного Году единства народов страны.

Гостем встречи стал Виталий Дорофеев — ветеран специальной военной операции, лектор Российского общества «Знание», поэт, член Союза писателей России. Он провел увлекательную беседу со школьниками, раскрыв ключевые аспекты темы: историю возникновения славянской письменности, роль Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры, значение азбуки как основы национальной идентичности, традиции передачи знаний через письменное слово, связь древних традиций с современностью. Лектор подчеркнул важность сохранения культурного наследия для подрастающего поколения.

Завершилась лекция двумя мастер-классами: школьники написали письма поддержки солдатам на СВО и сделали своими руками талисман — куклу-оберег.