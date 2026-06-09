За весь 2025 год в Кемеровской области врачи провели менее 12 тысяч телемедицинских консультаций. А с начала этого года их число уже достигло 82 тысяч. К примеру, благодаря онлайн-подсказкам опытных специалистов Кузбасского кардиодиспансера беловские медики смогли вылечить мужчину с инфарктом.

«Стремительный рост использования телемедицины в Кузбассе – результат большой работы по внедрению современных методов лечения, диагностики, коммуникации. Помог и запуск чат-бота «Запись к врачу в Кузбассе» в мессенджере МАХ. Теперь получить консультацию профильного специалиста можно без звонков в регистратуру, очередей или поездок в город», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Губернатор отметил, что Кузбасс продолжит курс на доступность качественной медицинской помощи для жителей всего региона, в том числе с самых отдаленных территорий.

Фото: Илья Середюк/Telegram