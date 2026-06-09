Междуреченец Андрей Потапов – кадровый военный. В 2016 году вышел на пенсию по выслуге лет. Однако с началом специальной военной операции отправился «за ленточку».
Сейчас Андрей развивает свои управленческие навыки по региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».
Его наставник — уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе Василий Борисов. Благодаря его поддержке выставка картин Андрея уже путешествует по школам и учреждениям культуры региона.
«Я заканчивал заочно федеральную программу «Время Героев». Она не такая долгая – около трех месяцев. Тем не менее, я получил диплом. А когда объявили подобную программу на региональном уровне, я решил попробовать. Эта программа для меня – метод саморазвития, нежели трамплин для того, чтобы занять какую-либо должность», – рассказал Андрей Потапов.