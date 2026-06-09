Междуреченец Андрей Потапов – кадровый военный. В 2016 году вышел на пенсию по выслуге лет. Однако с началом специальной военной операции отправился «за ленточку».

Сейчас Андрей развивает свои управленческие навыки по региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».

Его наставник — уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе Василий Борисов. Благодаря его поддержке выставка картин Андрея уже путешествует по школам и учреждениям культуры региона.