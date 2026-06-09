Учитель биологии из Прокопьевского округа Ирина Глумова и начальник цеха инкубации ООО «Кузбасский бройлер» Ирина Колмакова будут представлять Кемеровскую область в Москве на финале конкурса «Женщины в АПК». Созданные ими проекты стали победителями регионального этапа и теперь, если одержат победу на федеральном уровне, получат финансирование на продвижение.

Ирина Глумова, педагог с 24-летним стажем и Почетный работник сферы образования РФ, участвует в номинации «Кто, если не я?» с проектом круглогодичного агроинкубатора, который она создала на базе школы. Ее ученики изучают экономику и маркетинг, а затем выращивают микрозелень, клубнику и рассаду, причем часть продукции потом идет в школьную столовую. Помимо этого, Ирина Глумова является многодетной приемной мамой и возглавляет окружную Ассоциацию приемных родителей.

А Ирина Колмакова, которая 14 лет трудится в аграрной отрасли, представит свое проект в номинации «Суперженщина». На своем предприятии она внедрила ряд важных нововведений, в том числе автоматизированную вакцинацию цыплят, что помогло сократить время обработки партии на четверть и снизить физическую нагрузку на женщин-операторов. Кроме того, Ирина выступает за здоровое питание на предприятии, сама занимается спортом и волонтерством, координируя общественное движение «Трезвый Кузбасс».

«Отраслевые конкурсы помогают выявить лучшие практики и поделиться ими, помочь их внедрению в других территориях. Но еще важнее, что такие площадки акцентируют ценность труда, профессионализма, ответственного отношения к собственному делу. Очень радует, что кузбассовцы регулярно становятся лучшими на конкурсах общероссийского уровня. Но проект «Женщины в АПК» для нас значим особенно – это возможность отразить позитивные перемены, которые сейчас идут в аграрной сфере Кузбасса, и еще раз подчеркнуть роль наших замечательных тружениц, которые с каждым днем делают жизнь на селе насыщеннее и благополучнее», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Конкурс «Женщины в АПК» инициирован Министерством сельского хозяйства России и направлен на поддержку женщин, работающих в агропромышленном комплексе. В нем предусмотрены четыре номинации: «Кто, если не я?», «Превосходящая звезда», «Суперженщина» и «Есть женщины в русских селеньях».

Кроме того, как рассказали в в пресс-службе областного правительства, сейчас идет прием заявок на Международный фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли». Он призван привлечь внимание к важнейшей роли женщин в обеспечении продовольственной безопасности, создать уникальную фотолетопись их труда и образа жизни, а также популяризировать сельскохозяйственные профессии. Подать заявку на участие можно до 25 сентября на официальном сайте.