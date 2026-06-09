С начала этого года жители Кузбасса заключили свыше 1,9 тысяч социальных контрактов. Эта мера поддержки государственной поддержки предусмотрена нацпроектом «Семья», инициированным президентом РФ Владимиром Путиным. Активно заключают соцконтракты и ветераны спецоперации.

«Мы видим конкретные результаты, когда ребята, прошедшие через боевые действия, становятся успешными предпринимателями, и не просто сами встают на ноги, но и создают рабочие места для других», – отметил глава региона Илья Середюк.

Спектр применения средств, полученных по соцконтракту, велик – от открытия автомастерской до создания документальных фильмов. Заключить такой контракт можно по одному из 4 направлений: поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, открытие или развитие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства. Желающие воспользоваться этой мерой поддержки ветераны СВО могут обратиться в центры соцзащиты или в центр «Мой бизнес», где помогут составить бизнес-план.

Фото: пресс-служба АПК