В рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!» отличники учебы, юнкоры медиацентров, участники творческих коллективов, волонтеры и спортсмены из Движения Первых получили свои первые «взрослые» документы. В торжественной обстановке они пообещали быть достойными и ответственными патриотами своей страны.

В знак этого важного события школьникам вручили памятные подарки: брендированные рюкзаки, обложки на паспорт и Конституцию Российской Федерации. Церемонии вручения паспортов проходят в каждом муниципалитете.