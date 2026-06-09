В Петербурге на международном экономическом форуме награжденный медалью «За отвагу» кузбассовец Сергей Кузин принял участие в работе площадки «Кадровый резерв будущего», где говорили о трудоустройстве вернувшихся со спецоперации военнослужащих и их реабилитации. В обсуждении также участвовали министр энергетики, бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и руководитель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны Анна Цивилева.

Участники дискуссии отметили, что одним из ключевых направлений является переподготовка ветеранов СВО. К примеру, кемеровчане Темирхан Байтемиров и Владимир Кончилов отправились в Москву на трехнедельное обучение по проекту «Киберзащитник». С удостоверениями гособразца они смогут устроиться в ведущие IT-компании.

Фото: пресс-служба АПК