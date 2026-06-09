Кузбасс стал одним из лидеров по развитию глэмпингов и других модульных туристических объектов в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». До 2027 года региону будет выделено 630 млн рублей в виде субсидий, что позволит создать более 450 новых номеров, в том числе в Таштагольском и Чебулинском муниципальных округах.

«Мы целенаправленно привлекаем федеральные ресурсы, используем возможности национальных проектов и государственных программ для развития неугольных отраслей. Туризм — один из наших приоритетов. Благодаря поддержке федерального центра и системной работе по субсидированию модульных средств размещения Кузбасс создает современную инфраструктуру отдыха и уверенно диверсифицирует экономику, снижая зависимость от сырьевого сектора. Каждый новый глэмпинг или модульная гостиница — это новые рабочие места, малый бизнес и комфортный отдых для жителей и гостей нашего региона», — сказал губернатор Илья Середюк.

В декабре 2025 года кузбасские предприниматели, победившие в конкурсе, получили субсидии на строительство модульных объектов. Финансирование и выполнение проектов разделены на три этапа. На первом этапе инвесторы установили 11 модулей на 84 номера, среди которых модульная гостиница «Сказки Горной Шории» (54 номера), вторая очередь Горной деревни в отельном комплексе «Тайгара» (25 номеров) и экопарк «Под хвоей» в Чебулинском округе (5 номеров). К 1 июля планируется ввести в эксплуатацию 25 модулей на 213 номеров.

На втором этапе, который сейчас находится в стадии заключения договоров на поставку и монтаж, планируется ввести 165 номеров до конца 2026 года. Завершающий третий этап, запланированный на 2027 год, предусматривает создание еще 88 номеров.

Реализация этих проектов осуществляется в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК.