Две кузбасские пары станут участниками III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» и поженятся в День семьи, любви и верности в Москве: Никита Кривошеев и Мария Евдокимова из Новокузнецка, а также Даниил Левин и Валерия Правоторова из Кемерова.

Грандиозное событие пройдет в Национальном центре «Россия» 8 июля. Одновременно в брак вступят более 100 пар со всей страны.

«Семья — это самая крепкая опора и для каждого человека, и для общества в целом. Мы последовательно развиваем систему поддержки института семьи, работаем над тем, чтобы в Кузбассе было комфортно не только жить и работать, но и растить детей, строить долгосрочные семейные планы. Искренне надеюсь, что пример наших пар, которые решили соединить свои сердца в такой значимый день, вдохновит и многих других земляков на создание новых союзов. Крепкой любви и счастливой семейной жизни!» — напутствовал влюбленных губернатор Илья Середюк.

Новокузнечане Никита Кривошеев и его избранница Мария Евдокимова вместе уже почти четыре года. Он – студент СибГИУ, она – кондитер в кофейне. Ребята знакомы со школы, сидели за одной партой, а сблизились, когда Никита вернулся из армии.

«Для нас семья — это надежный тыл и источник любви. Мы ценим уважение, заботу и искренность. Хотим вместе строить дом, поддерживать уют и домашний очаг, где каждый будет чувствовать себя принятым — причем именно на малой родине, в Кузбассе. Семья — наша опора и смысл, который мы берем с собой в новый этап жизни», — поделились влюбленные.

Индивидуальный предприниматель из Кемерова Даниил Левин 8июля вступит в брак с Валерией Правоторовой, администратором в клинике стоматологии. Они оба увлекаются автомобилями, приготовлением блюд и путешествиями.

«Мы верим, что пожениться на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» — это возможность начать совместную жизнь в атмосфере радости, любви и праздника. Для нас семья — это фундамент нашей жизни, место, где мы чувствуем себя в безопасности. Это безусловная любовь, поддержка в трудные моменты и общие воспоминания», — сказали Даниил и Валерия.

8 июля, как рассказали в пресс-службе областного правительства, праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония, молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях. А во второй день фестиваля пройдут просветительские лекции и гастрономическая программа.

Фото: пресс-служба АПК