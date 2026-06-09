Он пройдет с 9 по 12 июня в Красноярске. В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Сибирского федерального округа.

В составе сборной Кузбасса — 14 спортсменов. Александр Шатров и Алексей Суслов выступят в волейболе сидя и настольном теннисе. Владимир Бохолдин представит регион в волейболе сидя и спортивном метании ножа, Максим Нестеров, Сергей Бабаев, Виталий Мирошниченко и Михаил Лёвкин — в волейболе сидя. Сергей Рыжков поборется за награды сразу в трех дисциплинах: волейболе сидя, настольном теннисе и пулевой стрельбе. Иван Малышенко выступит в спортивном метании ножа.

В дисциплинах спорта для слабовидящих Кузбасс представит Евгений Паршуков, который примет участие в шоудауне и пауэрлифтинге. В пауэрлифтинге также выступят Сергей Рогалев и Игорь Тюменцев. Григорий Мосев будет соревноваться в стрельбе из лука и пулевой стрельбе, а Александр Вальхиндон — в пулевой стрельбе.

Торжественное открытие Кубка состоится 10 июня, а церемония награждения победителей пройдет 12 июня. В ней примут участие представители Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Кубок Защитников Отечества» проводится с 2023 года и является важным элементом социальной адаптации ветеранов, помогая им укреплять здоровье, развивать спортивные навыки и возвращаться к активной общественной жизни.

Фото: Дмитрий Ярощук. Пресс-служба г.Кемерово