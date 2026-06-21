Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! От души поздравляю вас с Днем медицинского работника! Медицина – одна из самых ответственных и социально значимых отраслей в современном обществе. Профессионализм, самоотверженность и гуманизм медиков спасают жизни, сохраняют здоровье людей, укрепляют веру в силу науки и человечность. История нашей страны богата примерами героизма, мужества и милосердия работников медицины. Когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, медики трудились на пределе человеческих возможностей, чтобы остановить распространение болезни, спасти как можно больше жизней. Во время всех военных конфликтов врачи и медсестры под огнем эвакуировали раненых, оперировали в полевых условиях и возвращали здоровье бойцам в госпиталях. С самого начала специальной военной операции многие медицинские работники побывали на передовой – не только по долгу службы, но и по зову сердца. Сегодня медики борются за жизнь каждого раненого, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, приближая нашу общую Победу. Хочу выразить глубокое уважение всем, кто посвятил свою жизнь благородному делу медицины. В службах скорой помощи, районных поликлиниках, крупных медицинских центрах или сельских фельдшерско-акушерских пунктах ежедневный труд врачей, медицинских сестер, санитаров требует глубоких знаний и исключительной самоотдачи. Благодарю вас за верность профессии, чуткость и готовность прийти на помощь всем нуждающимся в ней. Забота о здоровье людей и поддержка тех, кто его оберегает, остается неизменным приоритетом государства. Ключевая задача – комплексное развитие здравоохранения. Нам необходимо продолжать строить новые и модернизировать действующие медицинские учреждения, оснащать их новейшим высокотехнологичным оборудованием и внедрять инновационные технологии. Главное – обеспечить достойные условия труда для всех медицинских специалистов и выстроить систему, где каждый житель страны, независимо от места проживания и социального положения, сможет получить качественную медицинскую помощь. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся поставленных целей. Еще раз поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь медицине, с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! Пусть ваш благородный труд всегда находит признание и поддержку общества! С праздником!