Для строительства ТЭЦ в городе Усолье-Сибирском в Новокузнецке , на ЕВРАЗ ЗСМК произвели специальную арматуру. Этот металлопрокат станет фундаментом для возведения двух новых энергоблоков мощностью по 230 МВт каждый. Пока на объект поставили 9 тыс. тонн.



Выбор именно этой арматуры обусловлен сложными природными условиями Иркутской области, которая отличается высокой сейсмической активностью: прокат с индексом «Е» в маркировке специально разработан для работы в сейсмоопасных зонах до девяти баллов и способен выдерживать колоссальные вибрационные и подземные нагрузки, возникающие при работе тяжелых турбин и генераторов. Дополнительный индекс «С» подтверждает, что сталь сохраняет прочность в зоне сварного шва, что критически важно для надежности фундамента будущего энергообъекта. Поставки металлопроката на объект ведутся с апреля 2026 года, а в течение лета планируется отправить на стройплощадку еще не менее 6 тыс. тонн продукции.



ТЭЦ-11 является важным объектом для всей области: она обеспечивает теплом и горячей водой не только жилые кварталы Усолья-Сибирского, но и крупные промышленные предприятия, местный агрокомплекс, а также поселок Белореченский. Ввод в эксплуатацию двух новых мощных энергоблоков, оборудование которых должно быть запущено до 31 декабря 2028 года, позволит значительно повысить надежность энергоснабжения Приангарья и создать задел для дальнейшего развития экономики региона.



Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев, комбинат готов и дальше поддерживать стратегические объекты России.

Фото: Денис Рассохин

Текст: Екатерина Попова