Предстоящую уборку урожая обсудили на всероссийском онлайн-совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Хоть весна в Кузбассе и не порадовала селян погодными «качелями», аграрии посевную кампанию провели в срок, засеяв яровыми 841 тыс. га, тем самым перевыполнив план на 700 га.

«Для Кузбасса это важный показатель: мы делаем ставку на собственное продовольствие и поддержку села. Увеличили клин под технические культуры, полностью обеспечили себя качественными отечественными семенами и активно используем современные удобрения. Особое внимание уделяем обеспечению селян топливом, чтобы ни один комбайн не встал», – отметил Илья Середюк.

Во второй половине августа, когда начнется основной сбор урожая, на полях будут работать свыше 1,2 тысячи комбайнов. Сушить и очищать зерно будут на специальных комплексах мощностью около 50 тыс. тонн в сутки. Аграрии ожидают хорошего урожая на уровне около 1 миллиона 265 тысяч тонн.