Накануне Дня семьи, любви и верности в образовательном центре «Сириус. Кузбасс» состоялась встреча школьников с семьёй лекторов Общества «Знание» — Владимиром и Натальей Кончиловыми. Их союз длится уже 19 лет, из них 18 в официальном браке. Супруги раскрыли секреты своего долгого и крепкого союза, поделились воспоминаниями о знакомстве и рассказали, как воспитать детей в любви и уважении. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Владимир — ветеран боевых действий, прошедший через командировки на Северный Кавказ и зону специальной военной операции. Наталья — майор полиции, инспектор Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Кемеровской области. Их история — это не просто романтическая встреча, а путь двух сильных людей, которые выбрали друг друга и остаются верны этому выбору несмотря на ни на что.

Они познакомились на службе в Отделе МВД России по Кемеровскому району. Наталья тогда была неопытным лейтенантом, только начинавшим работу в подразделении по делам несовершеннолетних, а Владимир служил инспектором ГАИ.

«Мы много времени проводили на работе, но нам всё равно удалось сохранить тот огонь, который зажёг когда-то Владимир, — поделилась Наталья. — Мы много путешествовали по области, в любой свободный выходной брали палатку и шли в лес, а зимой катались на лыжах».

На вопрос о том, что для них значит любовь, супруги дали глубокий ответ:

«Любовь для нас — это действие. Это когда ты каждый день выбираешь этого человека, даже когда он не идеален, когда ты устал, когда уязвим. Любить — значит разрешить другому человеку увидеть себя настоящего и не бояться, что тебя отвергнут. Это не «я люблю тебя, когда ты…», а «я люблю тебя, несмотря ни на что». Рядом с тем, кого мы любим, мы становимся сильнее и лучше. Любовь не запирает в клетке, а даёт крылья».

Сегодня супруги воспитывают двух сыновей с разницей в возрасте 10 лет: Максиму 6 лет, Егору — 16. Оба мальчика названы в честь дедов, чья жизнь стала для них примером.

Особое место в семье занимают традиции и труд. Как рассказал Владимир, ежегодно все вместе они помогают сажать и выкапывать картошку, заготавливать дрова и уголь для бабушки и дедушки. А в свободное время семья путешествует с палатками по Кемеровской области, следуя маршрутам из книги «100 чудес Кузбасса», и выезжает на Горный Алтай или Красноярские столбы.

Главными ценностями в семье считают взаимопонимание, уважение и честность.

«Все мы разные, со своим настроем и трудностями, — отметили супруги. — Семья — это те люди, которые готовы быть рядом, когда трудно. Мы ценим терпение и смирение, без них не будет семьи».

Особенно трогательной частью встречи стал рассказ о том, как семья приняла решение Владимира отправиться в зону специальной военной операции. Он признался, что шёл к этому целенаправленно.

В 2023 году Владимир уже проходил службу на территории Херсонской области — в должности следователя Следственного комитета. Как он сам признался, это не было случайностью: уволившись из МВД по выслуге лет, он получил приглашение от Следственного комитета, отправиться на новые территории и согласился.

«Семья меня не отговаривала, потому что супруга знает: если я принял решение, меня бесполезно переубеждать, — рассказал он. — Наталья приняла это мужественно, так же, как и в прошлом, когда я уезжал в Чеченскую Республику. Для меня самым сложным было расставание с семьёй. Для семьи, как я думаю, — смириться с моим выбором и разделить его со мной».

Наталья рассказала, что пережить разлуку с мужем ей помогали повседневные заботы:

«Конечно, я переживала, но каждый раз ждала и верила в лучшее. Меня поддерживали родители — и мои, и мужа, — а также наши сыновья. Заботы о доме и близких помогали справляться с минутами уныния, а в себе я находила силы учиться и развиваться — это отвлекало от тяжёлых мыслей».

В преддверии праздника супруги Кончиловы обратились к тем, кто только создаёт семьи, и к жёнам, чьи мужья сейчас находятся в «горячих точках».

Жёнам бойцов Наталья пожелала терпения и веры в душе:

«Женам я пожелала бы терпения и огромной веры в душе. А в моменты грусти и уныния — ни в коем случае не опускать руки, а искать своё ресурсное состояние: то дело, которое даст новые силы ждать и надеяться на лучшее, на победу. Поверьте, вокруг так много людей, которым нужна ваша помощь, поддержка, доброе слово. Направьте свой потенциал туда, чему давно мечтали научиться, — так время пролетит быстрее».

Молодым парам они пожелали ценить текущий момент:

«Самое замечательное время — это сейчас. Стройте планы, но не расстраивайтесь, если они рушатся. Самое ценное в семье — это не купленная квартира или машина, а умение смеяться над рассыпанным кофе и утешать друг друга в плохие дни».

Отметим, к праздничной дате Обществом «Знание» создана мастер- лекция «День семьи, любви и верности» . Она рассказывает об исторических и духовных корнях праздника и помогает разобраться, почему семья была и остаётся основой крепкого общества, а также знакомит с мерами соответствующей государственной поддержки в РФ.

Фото: Ангелина Ткачева.