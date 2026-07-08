В Кемерове дипломы вручили 742 выпускникам по пяти специальностям – «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация». Причем 148 молодых специалистов окончили медколледж с отличием.

«За последние годы система здравоохранения Кузбасса заметно преобразилась: у нас возводятся новые ФАПы, строятся и ремонтируются поликлиники и больницы, закупается новейшее оборудование. Здоровье наших земляков – это здоровье всего Кузбасса, и я верю, что с вашим приходом наша медицина станет еще качественнее и доступнее для людей», – напутствовал выпускников губернатор Илья Середюк.

Всего в этом году Кузбасский медицинский колледж и его филиалы окончили 2195 выпускников – фельдшеров, медсестер, лаборантов, фармацевтов и зубных техников.

Фото: официальный сайт АПК