Для новокузнецких подростков из семей героев, не вернувшихся с СВО, провели двухдневный сплав по реке Томь. Этот сплав стал первым, экспериментальным проектом, но организаторы уже сейчас отмечают его успехи. Главной задачей сплава было по максимуму вовлечь подростков в деятельность, пробудить в них самостоятельность и чувство локтя.

Как отмечают организаторы, подростковый возраст сам по себе непрост, а переживание утраты отца в этот период часто бьет по самому уязвимому. Дети могут замыкаться в себе, терять интерес к учебе, прятаться от мира в своем личном «коконе». Вытащить их оттуда стандартными методами бывает невероятно сложно. Социальные координаторы филиала Фонда «Защитники Отечества» из Новокузнецка приняли решение: отправить ребят туда, где нет гаджетов и суеты, но есть настоящая жизнь и взаимовыручка.

Реализовали сплав два наставника: Петр Шеянов — инструктор по оказанию первой помощи Российского Красного Креста, инженер ГО и ЧС ООО «Газпром трансгаз Томск», турист с 20-летним стажем, и Иван Остраницын — начальник караула пожарно-спасательной части и учитель основ безопасности жизнедеятельности «РЖД лицея №7».