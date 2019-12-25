Ветераны педагогического труда и учебного книгоиздания собрались на ежегодной встрече, чтобы встретиться и пообщаться с коллегами по цеху, а также обсудить итоги уходящего года в образовательной сфере.



Традиция зародилась давно, еще в 1964 году с приходом в «Просвещение» Дмитрия Зуева, которую до сих пор поддерживает и развивает эксперт Лариса Льняная и члены профсоюза. С тех пор каждый год за праздничным столом собираются люди, посвятившие свою жизнь «Просвещению».

Ветеранов с наступающим Новым годом поздравили Президент Управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников, Генеральный директор Дмитрий Климишин, главный редактор Надежда Колесникова, руководитель экспертного совета Александр Данилов, заместитель главного редактора Борис Хренников, эксперт Лариса Льняная.

Михаил Кожевников отметил, что «Просвещение» — это большой дом, и ветераны всегда остаются в нем желанными гостями, которые передают свой опыт новым поколениям сотрудников.

Встреча ветеранов труда ежегодно проводится в стенах «Просвещения» перед Новым годом и является отличной возможностью для бывших сотрудников узнавать о дальнейшем развитии компании.

В конце встречи ветеранов ждала экскурсия по офису Группы компаний, новогодние подарки от «Просвещения» и большой праздничный обед.

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Группа компаний «Просвещение»

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«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Сегодня учителя всех школ страны ежедневно используют продукты и решения Группы компаний.

Группа компаний «Просвещение» — образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, школам и дошкольным организациям комплексный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов, дистанционное юридическое обслуживание и многое другое.

Одно из ключевых направлений развития компании — цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Этому способствуют созданные в 2017 году проекты для «Российской электронной школы», «Московской электронной школы», Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.

Группа компаний «Просвещение» активно участвует в реализации национального проекта «Образование»: одним из основных направлений деятельности является инвестирование в строительство школ, а также в создание современной информационно-образовательной среды, ресурсов и сервисов с использованием модели государственно-частного партнерства.

