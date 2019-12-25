Печи «Изистим»

Во время возведения банного домика все стараются продумать каждую деталь – ведь это вопрос безопасности и комфорта. Серьезными вопросами является как сам проект, так и грамотно подобранные материалы для постройки и отделки. И, конечно, выбор оборудования для бани. Большинство ценителей жара и пара сейчас отдают предпочтение металлическим агрегатам, по праву считая их более удобными. Впрочем, есть у них и другие достоинства – печи из металла более легкие, потому не требуют обособленного фундамента, а значит, их выбор облегчает и удешевляет постройку бани. Топки из металла легкие в монтаже и обслуживании, для их установки зачастую не нужно приглашать специалиста. Современные агрегаты для бань еще и очень экономные, так что если заготовка и покупка дров в вашем регионе не самое доступное удовольствие, то нужно остановиться именно на таком оборудовании, а не на каменном или кирпичном аналоге. С выбором марки тоже трудностей не будет – заслуженным и признанным лидером специалисты считают печи «Изистим». Это идеальный вариант для русской бани. Закрытая каменка, скромные габариты и отменный внешний вид – это далеко не все преимущества марки.

Широкий модельный ряд может удивить. Агрегаты с «жаркими» названиями, созвучными с самыми популярными отечественными курортами – «Ялта», «Анапа» или «Сочи», это устройства разных мощностей, обладающие разными техническими изюминками. При этом печи «Изистим» могут поставляться как самостоятельно, так и вместе с одним из доступных вариантов защитной отделки – в змеевике или талькохлорите. Это безопасное и удобное решение, которое позволяет экранировать раскаленный металл и снизить теплопотерю.

Популярны и модели, которые не нуждаются в экранировании – в них роль природного экрана выполняют камни, а сама печь имеет корпус из нержавеющей стали, украшенный ажурной резьбой – декоративной или простой, с геометрическим узором.

Даже самые требовательные покупатели найдут желаемый вариант, а в эксплуатации устройства покажут себя с самой лучшей стороны. Например, только положительные отзывы остаются о системе двухступенчатого парогенератора, которым оборудованы все модели марки «Изистим» – так, вода попадает именно на самые раскаленные камни и пар образуется легкий, здоровый и обильный. И, конечно, не стоит забывать, что устройства этой марки очень долговечны. Они выполнены с применением многослойных сварочных швов и из высококачественных материалов, так что у изделий просто нет слабых мест и перепада температур, как и экстремальных условий работы они не боятся.