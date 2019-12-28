Знаковое для всей образовательной отрасли событие – экспертный семинар, посвященный развитию института наставничества – состоялось недавно на площадке Группы компаний «Просвещение». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты, задействованные в этом направлении работы, а также представители бизнес-сообщества. Все они отметили исключительно важную роль наставничества как одного из самых перспективных трендов образовательной деятельности, развитие которого будет способствовать достижению основных целей, заявленных в нацпроекте «Образование». По сути, как отметила директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова, речь идет о повышении качества и глобальной конкурентоспособности российского образования с помощью внедрения эффективных механизмов наставничества.

Непрерывное образование в меняющемся мире

«Просвещение» занимается разработкой и практической реализацией этих механизмов в рамках собственных курсов повышения квалификации учителей, – рассказала Колесникова. – Запрос на методологическую поддержку такого рода очень большой». Сегодня, по словам директора по внешним коммуникациям «Просвещения», невозможно рассматривать институт наставничества в школах в отрыве от рынка труда. «Именно через наставничество создается эффективная система взаимодействия по линии «школа – вуз – работодатель» и обеспечивается непрерывность образовательного процесса, которая так важна сегодня для начинающих и опытных специалистов в любой сфере деятельности», – сообщила Колесникова.

«Переходить в контекст непрерывного образования начинают сегодня все институциональные структуры, поскольку знания, полученные человеком 10 –15 лет назад, неизбежно устаревают в современном мире», – отметила заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Татьяна Ковалева. С этим мнением согласна директор национального ресурсного центра «Ментори» Ирина Пронькина. Еще в конце прошлого века мы жили, говорит она, в так называемом «SPOD – мире», для которого характерна устойчивость и предсказуемость. Сейчас на смену ему пришел «VUCA – мир» – сложный и с высокой скоростью передачи информации. «На сегодняшний день 90% всех имеющихся данных сформированы за последние два года, а контент трехлетней давности устарел», – говорит Пронькина. В этой ситуации наставничество, как она убеждена, потому и актуально, что становится технологией интенсивного развития личности, стабильно обеспечивающей формирование новых компетенций через передачу знаний и реального опыта.



Методика и практики

Во многих случаях сегодня проекты в сфере образовательного и профессионального наставничества рождаются непосредственно из актуальных практических задач, которые школе или трудовому коллективу надо решать. Однако пускать на самотек этот процесс нельзя, убеждены специалисты. Поэтому в экспертном сообществе разрабатывается и уже начала проходить апробацию сразу в нескольких пилотных регионах специальная методология института наставничества. Документ имеет рекомендательный характер, но, как считают эксперты, практически будет весьма востребован, поскольку содержит ответы на многие актуальные вопросы – как сформировать базу наставников, провести их обучение, правильно выстроить процедуру сопровождения и многие другие. Кроме того, по словам заместителя директора «Фонда новых форм развития образования» Антона Яремчука, методология содержит большое число практических кейсов.

Примерами успешной реализации наставнических проектов поделились некоторые участники семинара, прошедшего в ГК «Просвещение». Так, по словам эксперта отдела развития и оценки квалификаций и коммуникаций в строительном комплексе частного учреждения Госкорпорации «Росатом» Геннадия Громяцкого, институт наставничества – ценность, которую корпорация определила в качестве одной из основ своей деятельности с самого начала. Все сотрудники компании разделены на четыре категории, для каждой из которых создана специальная методология организации наставнической работы. Таким образом, в целом в компании успешно функционирует система обмена знаниями и практическими компетенциями между сотрудниками.

Причем, в современном наставническом тренде один и тот же специалист зачастую может быть одновременно обучающимся и ментором для менее опытных коллег. Таким же путем развивается наставничество и в школах. «Учителя сегодня и сами являются наставниками, и одновременно учатся у опытных специалистов тому, как развивать менторские способности у обучающихся, а старшеклассники, в свою очередь, становятся наставниками для младших школьников», – рассказала Кристина Колесникова. По ее словам, компания «Просвещение» взяла за основу этот принцип во время реализации проекта «Здорово быть здоровым». Параллельно с изданием учебно-методических комплектов по теме здорового образа жизни была запущена одноименная программа для школьников. «Программа выстроен именно в формате наставничества: предполагается, что старшеклассники берут шефство над школьниками младших классов и помогают им делать проекты в сфере здорового образа жизни, а потом совместно их защищают перед педагогами», – рассказала директор по внешним коммуникациями ГК «Просвещение». Особенно важно, по ее словам, и то, что внедрение многообразных форм наставничества приводит образовательные организации к необходимости выстраивания индивидуальной траектории обучения каждого учащегося и взаимодействия с ним. А значит, подчеркивают в «Просвещении», наставнический тренд способствует индивидуализации учебного процесса и выводит образовательную отрасль на новый, более цивилизованный, уровень развития.



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