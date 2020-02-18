Ноутбук, давно для многих его владельцев стал незаменимым элементом. Ведь он в себя вмещает множество функций, начиная с рабочих моментов и заканчивая элементарным просмотром разных телепередач. Поэтому неудивительно, что когда неожиданно, ноутбук перестает выполнять команды, тухнет экран, или вообще он перестает включаться, у его владельца, всегда возникает несколько вопросов. А именно, почему ноутбук сломался, и где могут быстро и недорого выполнить ремонт?

Сейчас сервисных центров, предоставляющих подобные услуги, существует неплохое разнообразие. Но не все они, способны порадовать наличием качеств, так желаемых владельцами поломанных ноутбуков. Хотя, нужно признать, есть и те организации, что могут порадовать наличием большего числа преимуществ. Например, таким, является сервисный центр «DISKETA SERVICE».

Преимущества «DISKETA SERVICE»

Представляемый на сайте disketa-service.kz перечень услуг, позволяет быстро и недорого выполнить, гарантировано, успешно любой вид ремонта ноутбука. Да, это обещают все сервисные центры, так чем же отличается эта организация? В действительности, многим, обращаясь сюда, можно быть уверенным, что платить придется только за результат. Даже осмотр техники и выявление проблемы, осуществляется тут бесплатно.

Кстати, процесс осмотра происходит на месте нахождения клиента. Иными словами, не придется даже выделять время на посещение сервисного центра для передачи техники в ремонт. Достаточно лишь позвонить и сообщить, куда нужно подойти курьеру. Приход специалиста, также как и осмотр ноутбука, не требует какой-либо доплаты. Только после возврата ноутбука в рабочем состоянии, клиент осуществляет оплату за выполненную специалистом, этого сервисного центра работу. Независимо от вида поломки, этой организацией на все замененные запчасти, а также работу специалистов, распространяется гарантийный срок, от одного года.