Жители некоторых стран часто задумываются о том, чтобы получить вид на жительство в другой стране. Причин этому может быть множество: начиная от совместного проживания с любимым человеком и заканчивая выгодными рабочими условиями.на сайте компании Vollar можно подробно узнать о процедуре получения ВНЖ в Украине.

Особенности процедуры

Иностранцы довольно часто пытаются получить вид на жительство, ведь благодаря этому для них откроется множество новых дверей. Оформление иностранцев – всегда муторный и проблематичный процесс, который требует много сил, нервов и времени. Каждый гражданин, который хочет дольше находиться на территории страны, обязан получить официальное разрешение в миграционной службе.

Чтобы получить разрешение, необходимо иметь документ на временное или постоянное место жительства. Именно этот документ разрешает пребывать в стране больше 90 дней.

Еще одно достоинство ВНЖ в Украине – возможность получить официальное трудоустройство. В самом документе уже указано, что иностранный гражданин имеет право трудоустроится на территории Украины. При этом на количество должностей и мест работы ничего влиять не будет.

Для продецедуры оформления ВНЖ человеку необходимо собрать пакет документов, куда входят:

Три фотографии.

Справка о несудимости.

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность.

Справка о составе семьи и места реального проживания.

Копия свидетельства о браке (если человек в нем состоит).

Чтобы не тратить лишние нервы на всю процедуру оформления, можно воспользоваться помощью специалистов с компании «Vollar», которые значительно ускорят процедуру получения ВНЖ.