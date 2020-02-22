Отечественные предприниматели часто привлекают к занятости иностранный персонал. Предпосылками к этому являются либо недостаток квалифицированных кадров на российском рынке труда, либо желание удешевить рабочую силу. Поскольку содержание зарубежного персонала является финансово затратной и бюрократически сложно задачей, большой популярностью пользуются услуги аутстаффинга работников-иностранцев – https://outstaffing-sovetnik.ru/autstaffing-foreign.

С помощью такого сервиса организации удается сохранить контроль над проверенными трудовыми ресурсами, однако, делегировать обязанности их формального содержания кадровому подрядчику. Чтобы решить поставленную задачу, предпринимателю необходимо наладить партнерство с профессиональным аутстаффинговым агентством – https://outstaffing-sovetnik.ru/. Рассмотрим основные преимущества, которые получает компания от субподрядного найма работников.

Целесообразность перевода иностранных сотрудников на внешний менеджмент

Актуальность внештатного содержания нерезидентов обусловлена следующими преимуществами:

Упрощение документооборота . Для найма зарубежного персонала на работу HR-менеджеру приходится решать множество задач: оформлять рабочие визы, патенты, собирать справки и разрешительные документы. Также необходимо ставить сотрудников на учет в ФМС, МВД. Бухгалтерам приходится выполнять финансовые расчеты по иной схеме, нежели в случае с отечественными работниками. Все это усложняет кадровое делопроизводство. И аутстаффинг эффективно решает данную проблему, ведь бюрократические заботы ложатся на плечи подрядчика.

. Для найма зарубежного персонала на работу HR-менеджеру приходится решать множество задач: оформлять рабочие визы, патенты, собирать справки и разрешительные документы. Также необходимо ставить сотрудников на учет в ФМС, МВД. Бухгалтерам приходится выполнять финансовые расчеты по иной схеме, нежели в случае с отечественными работниками. Все это усложняет кадровое делопроизводство. И аутстаффинг эффективно решает данную проблему, ведь бюрократические заботы ложатся на плечи подрядчика. Предотвращение проверок и штрафов ФС . Фирма, содержащая в штате иностранный персонал, подвергается регулярным визитам инспекторов ФМС, ФСС, МВД. В случае выявления нарушений трудового законодательства она облагается крупными штрафами. При внешнем менеджменте кадров работники формально числятся в агентстве. Поэтому и проверяющие службы направляются к подрядчику. Он несет полную ответственность за персонал и урегулирует все проблемные вопросы.

. Фирма, содержащая в штате иностранный персонал, подвергается регулярным визитам инспекторов ФМС, ФСС, МВД. В случае выявления нарушений трудового законодательства она облагается крупными штрафами. При внешнем менеджменте кадров работники формально числятся в агентстве. Поэтому и проверяющие службы направляются к подрядчику. Он несет полную ответственность за персонал и урегулирует все проблемные вопросы. Оптимизация затрат. Внештатным сотрудникам не нужно платить традиционную ЗП. Расчеты с ними осуществляет аутстаффер. Заказчику нужно только перечислять ему деньги по контракту для формирования ФОТ. С одной стороны, суммарные кадровые расходы клиента остаются на прежнем уровне. С другой – из постоянных они распределяются в статьи переменных.

Аутстаффинг – эффективный и выгодный способ привлечения к занятости работников из-за рубежа!