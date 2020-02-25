Часто на производственных линиях, на стройке, в мастерской приходится сталкиваться с проблемой резки металла. Такой способ как автоген может подойти не каждому. Если объем работы большой, то стоит подумать об использовании плазмореза. Это специальный аппарат плазменной резки, который сделает качественный рез. Найти такое оборудование можно здесь https://perm.kontinental-pd.ru/metalloobrabotka/plazmennaya-rezka-listovogo-metalla.html.

Из его преимуществ можно выделить следующее:

Плазморез поможет повысить производительность минимум в 4 раза. Если правильно настроить мощность, то этот показатель можно увеличить в 10 раз. Это устройство по производительности уступает лишь только промышленной лазерной установке. Только плазморез экономичнее использовать.

Это устройство универсальное. На нем можно обрабатывать: сталь, чугун, алюминиевые части или титановые. Обработать можно все. При этом просто нужно выбрать оптимальный режим работы, подходящий для каждого металла. Даже качество поверхности роли никакой не играет. Ржавчина, краска или грязь не будут помехой при обработке.

Именно высокое качество реза отличает это устройство от других. При использовании автогена зона нагрева очень большая, чего нельзя сказать о плазменной обработке.

Работа полностью безопасная, так как отсутствует взрывоопасный газовый баллон.

Оборудование практически не загрязняет окружающую среду, что является большим плюсом.

Если рассматривать экономическую сторону вопроса, то при больших объемах использовать плазморез очень выгодно при всех его преимуществах.