Чтобы такой важный элемент в машине, как аккумулятор, прослужил долго, нужно соблюдать рекомендации мастеров.

Самое главное правило – батарея всегда должна быть заряжена. Если в следствие каких-то причин произошла полная разрядка, то необходимо как можно быстрее зарядить устройство. В противном случае начнется процесс, который имеет название сульфатация пластин. При этом емкость аккумулятора уменьшается.

Напряжение, которое поступает от генератора к аккумулятору, должно всегда находится в пределах нормативного значения. Оно варьируется от 13,9 до 14,4 Вольт. Причем напряжение должно поддерживаться постоянно и не должно зависеть от работы двигателя.

Нельзя допускать работу потребителей электроэнергии при неработающем двигателе. Это всегда приводит к сильному разряду батареи. Энергию потребляют не только мощные аудиосистемы, чайники и тв приставки, но и обогрев, кондиционер, фары и т.п.

Всегда аккумулятор нужно держать в чистоте. Это значит, что поверхность его нужно периодически очищать от грязи, а клеммы от окисления. От этого увеличивается саморазряд, забиваются вентиляционные отверстия, а от окисления затрудняется запуск двигателя.

Разряженную даже частично батарею нельзя оставлять на долгое время в мороз. Корпус аккумулятора может разрушится, а электролит замерзнуть. Если ваша батарея на гарантийном обслуживании, то в холодный период времени отнесите ее в сервис.

Вашему аккумулятору уделять требуется не так много времени. Соблюдая все рекомендации специалистов можно продлить срок службы в значительной степени. Приобрести АКБ для легковых авто, грузовиков и других транспортных средств предлагает https://aet.ua/car-batteries/truck-batteries/.