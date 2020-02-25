Технологии шагнули далеко вперед, и сегодня у каждого есть возможность исправить дефекты с помощью протезирования. Однако, в некоторых ситуациях просто спрятать зубы под коронками невозможно. Тогда стоматологи советуют делать имплантацию. При такой операции в челюсть внедряют имплант, который должен прижиться и сожительствовать с тканями.

Имплантация «под ключ» означает комплексную процедуру, которая имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Утраченный или удаленный зуб, будет полностью восстановлен. Он будет полностью функционировать. При операции производится расчет таким образом, что нагрузка на челюсть будет распределятся равномерно, поэтому не стоит переживать о пережевывании твердой пищи.

Остальные опорные и здоровые зубы остаются на месте. Врач их не удаляет, не обтачивает и в принципе они сохраняются полностью здоровыми.

Импланты крайне сложно отличить от настоящий зубов, чего нельзя сказать о протезах или коронках.

Врачи считают импланты лучшим способом для того, чтобы крепить различные зубные конструкции.

Процедура полностью безвредна и неопасна, все челюстные кости остаются здоровыми и не атрофируются. Примеры этого можно посмотреть здесь https://dvadantista.ru/uslugi/implantatsiya-zubov-pod-klyuch/.

Все нюансы, касающиеся этапов работ, обговариваются индивидуально с лечащим врачом. Но как правило при операции «под ключ», вас ожидает консультация и диагностика на первом приеме у стоматолога; при необходимости делаются снимки зубов; создаются импланты и устанавливаются; устанавливается заглушка и формирователь десны; абатмент; фиксация и установка.