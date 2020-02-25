Дарига Назарбаева раскритиковала правительство за некачественные законопроекты

На прошлой неделе в Алматы Дарига Назарбаева раскритиковала правительство и поручила кабинету министров пересмотреть график работы по законопроектам на 2020 год таким образом, чтобы он строго соблюдался всеми представителями палат правительства. “Необходимо выслушать все стороны и понять, где есть сбои в системе”, — высказалась Дарига Назарбаева о некачественных законопроектах.

Как передает Sputnik. Казахстан, Дарига Назарбаева о некачественных законопроектах выступила с резкой критикой, отметив основные проблемы, с которыми необходимо бороться в ближайшее время ради эффективной работы всей законотворческой ветки.

Так, Дарига Назарбаева подчеркнула, что несогласованность действий между государственными органами часто приводит к срывам утвержденных сроков рассмотрения законопроектов, а стремление быстрее принять проект — к тому, что разработчики буквально убеждают сенаторов не вносить правки, даже если есть противоречия в законопроекте.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года прошли Парламентские слушания по теме дальнейшего улучшения законотворческого процесса. В рамках обсуждения было отмечено, что качество принимаемых законов напрямую влияет на качество жизни и ощущение защищенности граждан Казахстана. Такое же мнение озвучила Дарига Назарбаева и сейчас, призвав своих коллег относится к рабочим задачам ответственнее на всех этапах: от планирования поправок и рассмотрения проекта до вступления самого закона в силу.