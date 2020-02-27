Планируемая командировка в Санкт-Петербург, для многих людей, может стать неплохой возможностью стать обладателем хорошего бонуса в виде сохраненных за проживание в гостинице средств. Ведь все что для этого нужно, так это предоставить в бухгалтерию компании документ, подтверждающий проживание в одном из гостиниц города. И получить этот документ можно двумя способами. Первый представляет собой реальное проживание в гостинице. Но в этом случае о получении сэкономленной на проживании в другом городе сумме, даже можно не мечтать.

Второй же вариант представляет собой покупку документа, подтверждающее проживание в гостинце, которого на самом деле не было. Нужно сразу сказать, что такой вариант подходит лишь людям, готовым ради экономии пожить в комнате, сдаваемой в аренду или у знакомых, проживающих в этом городе. Но если такие варианты проживания не пугают, то для достижения цели необходимо сделать одно, а именно заказать изготовление гостиничного чека, по которому впоследствии в бухгалтерии можно будет получить за проживание в гостинице средства.

Сервис Гостиничные чеки в Санкт-Петербурге

Если нужен документ подтверждающий проживание в гостинице за низкую стоимость, то следует обратиться сюда www.gosdokhotel.ru, в сервис, занимающийся уже продолжительное время изготовлением таких документов. Весь процесс изготовления чеков тут осуществляется с применением личной книги постояльцев, используемой для расселения клиентов действительно в настоящем отеле, принадлежащем этому сервису.

Поэтому в итоге, предоставляемый клиенту документ, является официальным. Так что, предоставляя его бухгалтеру можно не волноваться, что могут заподозрить тут какой-то подвох. Даже если будет проведена проверка, специалисты компании получат информацию о том, что в книге записей постояльцев, действительно есть запись об их сотруднике.