Актуальным остается вопрос бизнесменов, каким образом проявить осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. Стоит повторить, что может сделать бизнесмен, чтобы убедиться в добропорядочности контрагента.

Отличительные признаки недобросовестной компании

Если в результате проведенной налоговым органом проверки в перечне контрагентов юридического лица будут выявлены организации с сомнительной репутацией, то ФНС примет решение об отказе в вычете НДС. Когда юридическое лицо является фиктивным и реально не осуществляет деятельности или, когда организация незаконно уклоняется от перечисления обязательных платежей, сотрудники налоговых органов руководствуются Постановлением № 53. В данном постановлении указано, что налоговая выгода не обоснована, если получена она независимо от реальной предпринимательской деятельности. Если в ходе судебного разбирательства окажется, что компания при выборе делового партнера не проявила должной осмотрительности, суд примет сторону налоговой службы и вынесет решение о доначислении налогов.

Исходя из сложившейся судебной практики, можно выделить признаки недобросовестной организации:

по юридическому адресу предприятия зарегистрировано одновременно несколько компаний;

руководитель и (или) учредитель организации имеет аналогичный статус в других предприятиях;

единоличный исполнительный орган юридического лица фактически не располагается по адресу регистрации;

кроме руководителя штат организации не имеет сотрудников;

на балансе компании не имеется никакого требующегося для осуществления деятельности оборудования и техники;

юридическое лицо не предоставляет налоговую отчетность.

Чтобы у ФНС не возникало сомнений, что при заключении сделки организация проявила осмотрительность, перед подписанием договора необходимо собрать информацию и бумаги, подтверждающие адрес регистрации предприятия, полномочия руководителя, сведения о финансовых возможностях.

Рекомендации налоговой службы

Налоговая служба дает указания, какие документы потенциального контрагента следует анализировать в обязательном порядке:

учредительные документы организации: устав со всеми редакциями, учредительный договор (при наличии);

свидетельства ИНН, ОГРН;

свидетельства о внесении изменений в учредительные документы или соответствующие листы записи ЕГРЮЛ;

документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя компании;

лицензии, разрешения на осуществление деятельности организации (если установлено законодательством РФ);

доверенности или иные подтверждающие полномочия представителей юридического лица документы;

акты государственных и иных уполномоченных органов о привлечении организации и (или) ее руководителя к ответственности.

Кроме вышеуказанных бумаг стоит дополнительно запросить:

копию документа, подтверждающего юридический и фактический адрес организации (свидетельство о праве собственности на объект, договор аренды);

сведения о кадровом составе компании;

банковскую карточку;

копию последней налоговой отчетности;

рекомендации действующих контрагентов.

Специальный сервис для проверки контрагентов – Контур.Фокус

Для того, чтобы удостовериться в порядочности будущего партнера по бизнесу, был разработан особый веб-сервис Контур.Фокус. Этот сервис поможет проявить осмотрительность и одновременно по многим параметрам проверить потенциального контрагента. Анализ полученных о компании данных позволит адекватно оценить свои финансовые риски, застрахует от заключения сделки с недобросовестной организацией.

Сервис Контур.Фокус предоставляет информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, картотеке арбитражных дел (в том числе банкротных), банке исполнительных производств и многие другие данные. Необходимо только иметь сведения о наименовании, ИНН или ОРГН компании.

Источник: kontur-f.ru