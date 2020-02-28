Компьютерная графика перестала быть чем-то недостижимым для большинства людей, мечтающих научится создавать анимированные модели, композитинги и многие другие подобные виды работ. Теперь в интернете, для этого присутствует немалое разнообразие программ, позволяющих даже в короткие сроки, осуществлять создание анимации. Но отличающиеся многофункциональностью, многие из них, в итоге разочаровывают. И причиной, тому имеется стоимость таких программ.

Да, в интернете можно обнаружить немалое количество предложений, сказать подобные программы на компьютер совершено бесплатно. Но в этом и заключается подвох. Ведь даже те программы, что имеют бесплатный тестовый период, могут порадовать ограниченным функционалом, позволяющим выполнять небольшое количество видов работ. Но это не значит, что бесплатно работающих таких программ, вообще не существует. Например, blender на русском, является как раз одной из таких программ.

Преимущества blender

Первое, чем радует программа, так это отсутствием действительно оплаты за нее. Скачав сразу русскую версию, можно после распаковки и установки, начинать использовать для выполнения разных задач. В ней, несмотря на бесплатность, присутствует неплохой величины функционал. С ее применением можно заниматься, например, созданием 3d моделированием.

Предоставляет она возможность, и осуществлять хорошего качества анимирование моделей. Анимация, рисование в 2d формате, а также видеомонтаж, становятся возможными с наличием этой программы. Конечно, чтоб создавать хорошие такие работы, нужно не только иметь соответствующую программу, но и обладать требуемыми знаниями и навыками. Научится пользоваться этой программой, тоже можно бесплатно. Представляемые на сайте «RENDER TIMES» ознакомляющие уроки, помогают в короткие сроки, научится пользоваться правильно полностью всему возможностями этой программы.