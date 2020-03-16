Матрас ортопедический. Как его выбрать

Занимаясь поиском матраса, никогда не забывайте, что два пункта – комфорт и поддержка – именно то, что вы ищете – и именно одновременно. Мягкость, жесткость, количество и размер пружин, зонирование, и еще тысячи слов, которые вы услышите во время поисков подходящего матраса, просто поглотят эти два ключевых параметра. С рекомендациями Шипилова Дмитрия Юрьевича, автор большого количества статей по выбору матрасов, вы можете ознакомиться тут https://mrsleep.ru/author-shipilov-dmitriy.

Если кто-то рассказывает вам что-то или использует ученое словечко, которое для вас мало что скажет, просто спросите следующее:

A) Способствует ли это «слово» тому, что матрас лучше принимает форму вашего тела во всех положениях, которые вы можете принять во время сна, и быстро перестраивается, когда вы двигаетесь? Как именно оно это делает?

B) Позволяет ли это «слово» как-то улучшить способность матраса поддерживать позвоночник в правильном положении, какие бы положения вы не принимали во сне и перестраиваться, когда вы будете двигаться? И как именно оно это делает?

И третий вопрос, который очень важен в наши дни, когда качество большинства материалов оставляет желать лучшего – «как долго данный матрас сможет сохранять все те качества, которые заявил производитель?»

Вы ищите матрас, который позволит вам удобно лежать и будет принимать форму вашего тела, снимать напряжение, поддерживать расслабленные конечности и в то же время контролировать, насколько глубоко каждая часть вашего тела погружается в него, чтобы поддерживать позвоночник в ровном положении и сохранять такую форму, пока вы не перевернетесь.

И, что также весьма важно, хорошо все обдумайте и не беспокойтесь, что пропустите какое-то особенно выгодное предложение. Большинство таких скидок все равно неправда и их цель – подтолкнуть вас к покупке, пока вы еще не успели выйти из магазина и сравнить увиденное. Позже вы сможете понять принцип работы магазина и сэкономить гораздо больше, если будете точно знать куда идти, и что именно покупать. Базовые знания о матрасах позволят вам сохранить больше денег, чем любая распродажа, и в финансовом плане и на качестве сна в последующие годы.

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