Фильмы про любовь. Две новинки

Марюсу Вайсбергу, успешно смутившему общественность своим фильмом «Гитлер капут!», явно не давала покоя слава голливудских коллег, снимающих столь популярные нынче романтические комедии. Воплощать свой вариант американской романтической комедии по-русски режиссер отправился в Нью-Йорк. С новиками, нашими и зарубежными, вы можете ознакомиться тут https://knigoguru.net/novinki/.

Любовь в большом городе

В результате в канун Восьмого марта зрители получили довольно смешную и сопливо-романтичную комедию о самой страшной напасти, которая может приключиться с парнем – об отсутствии любви. А вы о чем подумали? Импотенция тоже будет, но это не главное. Во всяком случае, режиссер попытается убедить нас в этом.

Трое друзей — Артем, Игорь и Оле, более известный под именем Сауна — работают в Нью-Йорке, а по вечерам «снимают» девушек в барах и клубах. И все у этой троицы было замечательно, пока они не встретили Филиппа Киркорова, который по сюжету и не Филипп вовсе, а Валентин Бедросович, он же Святой Валентин. Эта встреча превратила всех троих в импотентов (всегда подозревала, что голос Киркорова имеет какой-то вредный побочный эффект).

Ребята долго не могли поверить своему несчастью, пытались заниматься самолечением и даже сходили в гей-клуб, но в итоге выяснили, что вернуть былую мужскую силу может только любовь. Проще говоря, никакого секса без любви.

Игорь и Оле вышли на охоту, а Артем вспомнил, что женат и – о, ужас – влюблен в собственную жену. По ходу покорения дамы сердца Сауна открыл для себя чарующий мир музыки Чайковского, Игорь — набил шишек, изображая клоуна на льду, а Антон продемонстрировал, что покорить красавицу можно исключительно простым способом.

Нужно всего-навсего нарядиться в спортивный костюм, покормить девушку в МакДональдсе, напоить «Балтикой» и дать послушать Земфиру в плеере, — в общем, прикинуться гопником и помочь вспомнить счастливые девяностые.

Кстати, пару Антон-Катя изображают Алексей Чадов – для девочек и экс-солистка «Виа Гры» Вера Брежнева – для мальчиков. Вера в фильме отличилась особенно. Такой актерской импотенции я уже давно не видела.

Свидание вслепую

2 ноября 2004-го года в Амстердаме был убит Тео Ван Гог. 26-летний Мохаммед Боуйери выстрелил в известного режиссера восемь раз и перерезал ему горло. К груди ножом прикрепил записку, в которой объяснялось, что араб мстит за картину Тео «Покорность». Сценарий к десятиминутному фильму написала Айаан Хирси Али, член парламента Нидерландов, которая отреклась от ислама.

В «Покорности» Тео и Айаан затронули острую и неоднозначную тему насилия над мусульманскими женщинами. Истории четырех героинь критики сочли упрощенными и карикатурными, а сам режиссер считал фильм довольно деликатным. Тем не менее, для Тео Ван Гога эта картина стала фатальной.

За год до трагических событий у Ван Гога родилась идея сделать англоязычный вариант своей картины «Интервью» — фильм казался идеальным для переноса на американскую почву.

Мастер не успел, но в его память родился проект «Триптих Тео», в который кроме «Интервью» вошли также картины «Свидание вслепую» и «06».

«Все три картины фокусируются на двух основных персонажах, мужчине и женщине, между которыми протекают сложные, динамические и пламенные взаимоотношения. Это своего рода психологический боксерский поединок. Одним из любимых занятий Тео было взять мужчину и женщину, запереть их в комнате и позволить им довести свою борьбу до конца» — говорит один из партнеров Ван Гога про киноленты, выбранные для «Триптиха».