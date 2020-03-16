Отопление загородного дома. Особенности установка

Отопление – это важнейший элемент для любого помещения, жилого и нежилого. Качественная система отопления – залог комфортного проживания человека. На сегодняшний момент это современные, надёжные и комфортные системы. Нынешнее отопление представляет собой систему с различными функциями и цифровым оборудованием. Многие устанавливают себе подобные системы, что обеспечивает комфортное и уютное проживание. Особенно актуально это в загородных домах и на дачах. Отопление загородного дома имеет огромное количество преимуществ: возможность нахождения в зимнее время, удобство проживания, повышение сохранности самого дома и материалов с особым температурным интервалом. Но, естественно, самое главное – это здоровье ваших близких и вашей семьи.

В состав отопительных систем входит большое число элементов: котел, расширительный бак, циркуляционный насос, трубы и фитинги и радиаторы отопления. Совершенно всю установку могут произвести профессионалы из фирм, предоставляющих такие услуги. С ценами можно ознакомиться тут https://engineeringdom.ru/price/. Специалисты грамотно подберут необходимые комплектующие для монтажа всего оборудования и реализации проекта в целом.

При проектировании системы отопления загородного дома специалисты учитывают личные предпочтения заказчика, конструкцию будущего объекта, особые климатические условия местности.

Этап проектирования системы отопления загородного дома начинается с расчетов теплового режима работы. Далее идет технический расчет всех необходимых ограждений, определение тепловых нагрузок, расчет теплового режима внутри здания, подбор подходящего котельного оборудования. Также учитывается и вид топлива, которые будет применятся для отопления. После этого следует само размещение оборудования, магистралей, стояков. Монтаж оборудования включает: монтаж котельной, радиаторов, электрических или водяных теплых полов, пуско-наладочные работы.

Современные системы отопления загородного дома имеют автоматизированное управление.

Отопление загородного дома сегодня совершенно доступны каждому представителю среднего класса. Без нее уже тяжело обойтись при строительстве почти любых помещений. Загородная система отопления – это отличная альтернатива централизованному отоплению. Проживание в загородном коттедже будет приносить только радость, вам не придется укутываться в одеяла, чтобы согреться. Отопление загородного дома требует опыта и умения, поэтому обязательно обращайтесь только к профессионалам, новички и любители не справятся с довольно сложной, комплексной установкой.

Двухтрубная система отопления загородного дома широко распространена. Все отопительные приборы соединены параллельно, к каждому подходят две магистрали, которые называются подающая и обратная. Достоинства такой системы состоят в равномерном распределении тепла, потому что к каждому радиатору подходит теплоноситель равной температуры — это дает возможность применять радиаторы равных размеров. Также можно быстро регулировать каждый отопительный прибор отдельно друг от друга. Появляется возможность применять трубопроводы меньшего диаметра, т.к. система имеет низкое гидравлическое сопротивление. Однако есть и недостатки: увеличивается общая протяженность трассы трубопроводов, что поднимает стоимость отопления вашего загородного дома.

Существует ещё коллекторная, или лучевая система отопления. Это разновидность двухтрубной системы. Она характеризуется установкой двух коллекторов на подающую и обратную магистраль, а к ним подключаются все отопительные приборы. Обычно коллекторы располагают в специальных шкафах, что позволяет рационально использовать жилую площадь. Достоинства данной системы: она имеет самый высокий КПД отопления вашего загородного дома. У вас появится возможность пользоваться гибкой системой контроля температуры в каждой комнате с помощью электроники. Возможность установки всего комплекса регулирующей аппаратуры: автоматические и ручные воздухоотводчики, термоголовки, запорные краны, датчики протока, датчики температуры. Вы можете сменить или установить дополнительные отопительные приборы, не останавливая действующую систему отопления.