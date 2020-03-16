Одежда с принтом – шапки и шарфы

Женский шарф – это предмет гардероба, который представляет собой длинный кусок ткани, который зачастую обматывают вокруг шеи поверх вашей верхней одежды.

Впервые женские шарфы стали носить еще в Древнем Китае при правлении императора Цинь Ши Хуан Ди. Тогда шарф использовали воины в практических целях: для зашиты от ветра и холода. Сейчас же шарф стал очень модным аксессуаром, и использовать его в дополнении к различным ансамблям рекомендуют многие ведущие дизайнеры. Заказать женский шарф с принтом можно тут https://omnigifts.ru/.

Также модной и актуальной является такая деталь женского гардероба, как женская шапка. И если модный женский шарф можно носить как в жару, так и в стужу, то шапку скорее следует выбирать для осенне-зимнего сезона.

Женская шапка – это традиционный русский головной убор. Впервые упоминание о ней встречаются еще в 1327 году. Сейчас же шапка обрела новый виток своей популярности, особенно это касается стильных меховых моделей.

А поскольку и модные шарфы и шапки очень модны, следует рассмотреть модные тенденции, касающиеся этих предметов гардероба более подробно.

Модными будут шарфы-хомуты. Эти модели очень практичны и идеально подходят для ежедневной носки например поверх вашей кофты.

Многие дизайнеры предлагают обзавестись легкими женскими шарфами на весенне-летний сезон. Такие модели следует выбирать в пастельной цветовой гамме, самый модный цвет такого модного шарфа – песочный. Чаще всего такие модели выполняют из легких тканей таких как, к примеру, шелк.

Что касается модных шарфов на осенне-зимний период, то тут существует множество разнообразных модных вариантов и моделей.

Итак, осенью и зимой рекомендуется носить модные шарфы из меха, так называемые шарфы-воротники. Такие модели смотрятся очень стильно и актуально, особенно при условии, что они выполнены из натурального меха. Такие шарфы являются не обычным предметом гардероба, а его изюминкой, украшением, а поэтому носить их стоит с простыми однотонными нарядами в классическом стиле, делая при этом акцент именно на шарф. Выбирать такую модель следует в серой или черной цветовой гамме.

По-прежнему остаются актуальными и вязаные шарфы. Особенно популярными будут длинные шарфы и широкие модели. Выбирать такие модели длинных шарфов следует синего, серого или традиционного черного цвета.

