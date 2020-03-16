Английский для детей и взрослых

Вы решили начать учить своего малыша иностранному языку. Цели могут быть разные. От умственного развития ребенка до необходимости погружения в чужой язык в связи с переездом.

Конечно, методика изучения иностранного языка напрямую зависит от возраста ребенка.

Если ребенок маленький и ему немного больше 3 лет (раньше изучать язык вряд ли стоит), то методика – та же, что и при обучении родному языку. Покупайте раскраски, раскрашивайте их вместе с Вашим ребенком, обсуждая, что на них изображено, какого цвета, что делают персонажи, изображенные на картинке… Придумывайте истории! Истории можно сочинять и на родном языке, называя персонажей иностранными словами (например, мышка Mouse, котенок Kitten, в случае обучения английскому языку).

Можно воспользоваться книжками для развития речи маленьких детей, заклеивая подписи на русском языке и надписывая их на иностранном языке. Также подойдут упражнения на английские неправильные глаголы.

Ребенка постарше можно записать в языковой детский садик или на спецкурс для детей дошкольного и школьного возраста, которые есть во многих школах иностранного языка и образовательных центрах.

Но перед тем как начать учить ребенка иностранному языку, взвесьте все за и против. Не стоит лишний раз перенагружать ребенка. И не забывайте, что ребенку должно быть интересно, иначе обучение не будет давать результатов.

Английский для бизнеса

На курсы делового английского берут далеко не каждого: уровень владения языка должен быть Intermediatе и выше. Это особая форма обучения английскому, которая становится все более и более востребованной.

Сегодня школы иностранного языка и языковые центры предлагают всевозможные программы изучения языка: это и курсы английского для IT-специалистов, для медработников, для специалистов банковского дела и финансов… Перечень специальностей и курсов бесконечен.

Тем не менее, практически каждая школа иностранного языка предлагает общий курс делового английского, который включает в себя развитие навыков проведения переговоров, официальных встреч, проведения интервью, общения по телефону, подготовки официальной деловой документации, соответствующей нормам международного этикета. Кроме того, в перечне предлагаемых услуг часто встречаются курсы английского для сдачи международных экзаменов по деловому английскому языку, таких как, например, BEC (Business English Certificate).