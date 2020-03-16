Музыка для упражнений. Тренируйтесь и слушайте

Музыку любит каждый! Музыку можно по праву назвать одним из наиболее гениальных изобретений человека. А еще ее так много, она такая разная, что каждый, вне зависимости от пола, возраста и темперамента, обязательно находит свою музыку. Музыку, которая помогает даже тренироваться.

С музыкой по жизни

На Земле любят слушать музыку все! И малыши, притопывающие и прихлопывающие под веселые детские песенки; и подростки, тусующиеся под ритмы модных мелодий. Да что там люди! Музыку обожают слушать даже животные и… даже овощи под ее магическим воздействием быстрее и лучше растут!

Ученые доказали, что музыкальное акустическое поле, которым мы себя окружаем, слушая музыку, исключительно благотворно (в отличие, к примеру, от электромагнитного поля, сопровождающего работу телевизора) влияет на наше настроение, самочувствие и работоспособность. Так, установлено, что классическая музыка для тренировки помогает сосредоточиться и стимулирует умственную деятельность; романтичные баллады успокаивают и расслабляют; латиноамериканские мелодии разжигают страсть и заставляют двигаться; рок-н-ролл и регги веселят и молодят; хард рок увеличивает сексуальность; джаз открывает скрытые таланты; тяжелый металл повышает болевой порог, выносливость и работоспособность.

Как тренироваться под музыку?

Девушкам, которые недавно открыли для себя тренажерный зал нужно заниматься по программе с базовыми упражнениями, чтобы научить работать все тело. Начинать следует с 1 захода и затем прибавлять каждые 1-2 месяца по 1 подходу.

Требуется особое внимание при занятиях спорта во время менструального цикла. Каждая фаза цикла требует особого подхода. Например, в течение менструаций лучшее обойтись стретчингом. Затем уже переходить к силовому тренингу, тренировкам на скорость. При последней фазе необходимо помнить, что у девушек повышается аппетит, поэтому следует избегать переедания. Допускается повысить количество калорий на 1 фазе, снижая его по пути к 3.

Несмотря на всю информацию, любая программа тренировок должна отталкиваться от целей и здоровья. Поэтому разрабатывать ее необходимо при консультации с врачом и тренером.

В итоге

Тренеры, профессиональные спортсмены, да и все, кто хоть когда-нибудь бегал, крутил педали или таскал тяжести в спортзале, не понаслышке знают о благотворном влиянии музыки на достижение спортивных и оздоровительных результатов.

