Декорирование стен является неотъемлемой частью современного интерьера кухни. Если раньше для отделки применялись покраска, керамическая плитка и обои, то теперь умельцы используют стеновые панели из ПВХ и МДФ. Их можно использовать и в качестве основного покрытия, и как декор некоторых участков.

Как отделать кухню МДФ панелями и какие они бывают по ссылке https://mykitchendesign.ru/steny/paneli/stenovye-paneli-dlya-kuhni-iz-mdf-foto.html

Преимущества стеновых панелей

Мастера выделяют следующие достоинства ламелей:

Незначительный вес. Как правило, панели внутри имеют полую структуру, поэтому их транспортировка и установка возможна своими руками без дополнительной помощи;

Экологичность. Изделия не выделяют вредных примесей даже при нагревании, поэтому можно не беспокоиться о появлении грибка или плесени;

Быстрая установка. Для монтажа не требуется дополнительная подготовка стен в виде выравнивания или удаления предыдущего покрытия;

Легкость укладки. При наличии стандартного набора инструментов отделка производится своими руками при отсутствии дополнительных навыков;

Внешний вид. Панели можно подобрать к любому интерьеру. Их эксплуатация не требует сложных манипуляций – достаточно использовать чистящие средства и влажные салфетки;

Изоляция. Под изделием можно свободно провести нужную коммуникацию и электричество, конструкция не пропускает холод и посторонние звуки;

Цена. Панели гораздо дешевле установки керамической плитки или оштукатуривания с покраской.

Выбор изделия

Перед тем, как приобрести определенные панели, следует проанализировать частоту использования помещения. На кухне приготовление пищи не занимает много времени, достаточно ограничиться недорогими ламелями. Но при ежедневной многоразовой эксплуатации стоит задуматься о более долговечном материале.

Стеновые фальшпанели изготавливаются из следующих материалов:

Пластик (большой выбор расцветки и фактуры). Единственный минус – хрупкость, его не стоит устанавливать перед рабочей столешницей или плиткой;

МДФ (мелкодисперсионная фракция) не боится влаги, имеет хороший запас прочности, но не любит очень сильного нагрева;

Ламинированная фанера. Прочный материал, простой в обслуживании, но не переносит открытого огня;

Искусственный камень и каленое стекло. Долговечное изделие, переносит влагу, нагревание, легко очищается. Из недостатков – высокая цена.

Еще больше про фальшпанели вы найдете по ссылке https://mykitchendesign.ru/steny/paneli/falshpaneli-dlya-kuhni.html

Установка панелей

Монтаж конструкции проводится тремя способами:

С помощью «жидких гвоздей». Приемлем в случае выровненной поверхности. Наносится на ламель и стену, быстро схватывается; С помощью саморезов. Подходит при облицовочной поверхности. При наличии гипсокартона используются дюбеля; С помощью плинтусов и подвесных шкафов. Чаще используется на кухне, при креплении панели придавливаются окружающими элементами.

Подготовка к монтажу

За сутки до начала работ материал заносится в помещение. Это поможет его составу полностью адаптироваться к температурному режиму.

Затем стены очищаются от загрязнений, производится разметка и, если требуется, сооружается каркас – деревянный или металлический. Но если стены хорошо выравнены, можно обойтись клеем или дюбелями. Перед этим важно не забыть обесточить электричество, если под панелями будут «спрятаны» провода.

Крепление

При наличии металлического каркаса ламели крепятся саморезами через каждые 40 сантиметров. Если каркас деревянный, можно обойтись степлером с металлическими скобами. Кстати, такой вариант быстрее и надежнее первого.

Для установки МДФ панелей можно пользоваться «жидкими гвоздями» или пластмассовыми дюбелями. В последнем случае шляпки прикрываются плинтусом или декоративной шляпкой. В принципе можно обойтись и без крепежа. Часто достаточно снизу прижать плинтусом, а сверху – навесными ящиками.

При монтаже стеклянных скинали можно использовать три варианта крепления:

С помощью винтов. Здесь используются скинали с готовыми отверстиями. Панель прикладывается к стене и прикручивается винтами с декоративными колпачками;

С помощью клея. Последний наносится на стену по периметру изделия;

С помощью алюминиевого профиля – по верхнему и нижнему краям панели.

Подробная инструкция крепления стеновых панелей https://mykitchendesign.ru/steny/paneli/kak-krepit-stenovuyu-panel-dlya-kuhni.html