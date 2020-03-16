Процедура татуажа проходит путём внедрения пигмента под кожный покров с помощью игл и микролезвий. Как правило, перед татуажем используется специализированное средство для упрощения процедуры и снижения болевого эффекта — анестезия. При перманентном макияже, игла с пигментом вводится на глубину до 0.7 мм, при таком подходе, стойкость окрашивания сохраняется от одного года до четырёх лет. Так как татуаж это инвазивная процедура с проникновением игл в толщу эпидермиса, для него потребуется вторичная анестезия для татуажа.

Первичная и вторичная анестезия

Первичные анастетики подходит для манипуляций, которые проводятся на поверхности кожи, она не проникает в слои эпидермиса, что и не позволяет использовать её при татуаже, так как для него требуется более глубокое обезболивание. При вторичной анестезии достигается нужный эффект. Она бывает инъекционная и аппликационная. Анестезию с помощью инъекции может проводить только медработник, этот тип анестезии часто приводит к искажению брови, для татуажа он тоже не подходит. При аппликационной анестезии наносится специальный состав на кожу, подготовленную для татуажа, он проникает глубоко, обеспечивая эффект обезболивания.

Аппликационная вторичная анестезия

Анестезия для татуажа глаз и губ продаётся в виде эмульсий и кремов. Она притупляет нервные окончания, уменьшая чувствительность. Для получения эффекта от анестезии век, бровей и губ с использованием эмульсий и кремов необходимо подождать от 15 до 30 минут.

Если использование иглы для первичной анестезии может вызывать неприятные ассоциации, в случае с жидким продуктом ничего подобного не происходит. Активные вещества в составе «вторички» сочетаются друг с другом, не вызывают нежелательных последствий при соединении с красящими пигментами. В момент использования анестатика, препарат, который уже нанесли на нужный участок тела накрывается плёнкой для анестезии.

Главные меры предосторожности

Следите за соблюдением инструкции по применению. Аппликационные методы анестезии применяются на крайне чувствительных участках тела. Не применяйте средства, которые не предназначены специально для глаз, в противном случае могут наступить крайне нежелательные последствия для женщины.

Не используйте слишком много материала, чтобы кожа не загрубела. Достаточно нанести немного средства, после чего можно будет проводить необходимые процедуры. Безопасность средства подтверждена в многочисленных клинических испытаниях.